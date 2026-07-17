CONCERT « WONDI » – funk, soul, jazz, slam…, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

CONCERT « WONDI » – funk, soul, jazz, slam… Samedi 15 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T20:30:00+02:00 – 2026-08-15T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Wondi est un artiste éclectique qui repousse les limites du live en solo grâce aux loops. Il jongle entre batterie, basse, clavier et voix, bâtissant des morceaux en direct avec une grande précision.