TOURNOI DE FLECHETTES en Binôme, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

TOURNOI DE FLECHETTES en Binôme Vendredi 24 juillet, 20h00 Le [K]Rabo Orne

prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:00:00+02:00 – 2026-07-24T23:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Amoureux des fléchettes : c’est le moment de vous inscrire et voir peut-être votre nom apparaître sur le trophée DIY! Pas de niveau requis, juste l’envie de se surpasser et de la bonne humeur.