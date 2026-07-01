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AGENDA · Putanges-le-Lac

« MANIVELLE’SWING » avec Sylvain – Chansons et orgue de barbarie, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

vendredi 31 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
Prix Libre

« MANIVELLE’SWING » avec Sylvain – Chansons et orgue de barbarie Vendredi 31 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Son «orgue barbare» en bandoulière, il porte en lui tout un répertoire de chansons françaises, pop, jazz, rock, punk, trad irlandais, reggae et plus actuelles ou écrites par des amis, sans artifice!

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