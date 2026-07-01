AGENDA · Putanges-le-Lac
« MANIVELLE’SWING » avec Sylvain – Chansons et orgue de barbarie, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
vendredi 31 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
« MANIVELLE’SWING » avec Sylvain – Chansons et orgue de barbarie Vendredi 31 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Son «orgue barbare» en bandoulière, il porte en lui tout un répertoire de chansons françaises, pop, jazz, rock, punk, trad irlandais, reggae et plus actuelles ou écrites par des amis, sans artifice!
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