Informations pratiques

« MANIVELLE’SWING » avec Sylvain – Chansons et orgue de barbarie Vendredi 31 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T20:30:00+02:00 – 2026-07-31T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Son «orgue barbare» en bandoulière, il porte en lui tout un répertoire de chansons françaises, pop, jazz, rock, punk, trad irlandais, reggae et plus actuelles ou écrites par des amis, sans artifice!