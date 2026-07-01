Informations pratiques

Concert : « SUNNY SIDE »- Duo Folk/rock Samedi 1 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T20:30:00+02:00 – 2026-08-01T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Du rock/folk au reggae en passant par la musique latino et irlandaise, Clémence et Jérémy partageront avec vous un univers musical doux et joyeux ! Mêlant harmonies vocales, guitares et percussions.