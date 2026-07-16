MODELAGE – Atelier Récré’Active-« Réveille ton animal totem en argile » !, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
dimanche 26 juillet 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
MODELAGE – Atelier Récré’Active-« Réveille ton animal totem en argile » ! Dimanche 26 juillet, 15h30 Le [K]Rabo Orne
Tarif : 35 € pour les adultes/15€ pour les enfants accompagnés— matériel compris.
Réservation demandée — (places limitées à 8/10 pers). Contact Vi-VÏE par SMS .
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]
Viens modeler ton animal totem en bas-relief avec de l’argile. Un atelier créatif et intuitif pour laisser parler tes mains et ton imagination, avec humour et joie avec Vi-Vïe.
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