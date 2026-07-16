Informations pratiques

MODELAGE – Atelier Récré’Active-« Réveille ton animal totem en argile » ! Dimanche 26 juillet, 15h30 Le [K]Rabo Orne

Tarif : 35 € pour les adultes/15€ pour les enfants accompagnés— matériel compris.

Réservation demandée — (places limitées à 8/10 pers). Contact Vi-VÏE par SMS .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:30:00+02:00 – 2026-07-26T18:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 09 33 24 »}]

Viens modeler ton animal totem en bas-relief avec de l’argile. Un atelier créatif et intuitif pour laisser parler tes mains et ton imagination, avec humour et joie avec Vi-Vïe.