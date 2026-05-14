47ème course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac
47ème course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac samedi 18 juillet 2026.
Putanges-le-Lac
47ème course de côte de la Forêt-Auvray
La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 08:30:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La 47e édition de la Course de Côte de La Forêt-Auvray se tiendra les 18 et 19 juillet 2026 à Putanges-le-Lac, dans l’Orne. Organisée par l’ASACO Pays Normand sous l’égide de la FFSA, cette manche régionale comptera pour la Coupe de France de la Montagne.
Comme chaque année, les pilotes modernes et historiques s’affronteront sur le tracé spectaculaire de la célèbre côte au cœur du bocage normand, offrant un week-end rythmé par les vérifications techniques, les essais chronométrés et les montées de course. L’épreuve attire traditionnellement de nombreux passionnés de sport automobile venus admirer des voitures performante.
– Restauration sur place
– Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans. .
La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 87 36 13 03 franck.marie1967@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 47ème course de côte de la Forêt-Auvray
L’événement 47ème course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS DE PUTANGES
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- concert Blues – ISMO HAAVISTO, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 22 mai 2026
- Des vitraux pour l’église de Saint-Malo de la Fresnaye-au-Sauvage Eglise de Saint-Malo Putanges-le-Lac 30 mai 2026
- L’église médiévale Saint Sébastien de Méguillaume en Lumières CHENEDOUIT Putanges-le-Lac 30 mai 2026
- VACHEMENT DEPAYSANT, Ferme de Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- CIVAM Vachement dépaysant – Kerflaveur, Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026