Putanges-le-Lac

47ème course de côte de la Forêt-Auvray

La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 08:30:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La 47e édition de la Course de Côte de La Forêt-Auvray se tiendra les 18 et 19 juillet 2026 à Putanges-le-Lac, dans l’Orne. Organisée par l’ASACO Pays Normand sous l’égide de la FFSA, cette manche régionale comptera pour la Coupe de France de la Montagne.

Comme chaque année, les pilotes modernes et historiques s’affronteront sur le tracé spectaculaire de la célèbre côte au cœur du bocage normand, offrant un week-end rythmé par les vérifications techniques, les essais chronométrés et les montées de course. L’épreuve attire traditionnellement de nombreux passionnés de sport automobile venus admirer des voitures performante.

– Restauration sur place

– Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans. .

La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 87 36 13 03 franck.marie1967@gmail.com

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English : 47ème course de côte de la Forêt-Auvray

L’événement 47ème course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS DE PUTANGES