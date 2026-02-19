Des vitraux pour l’église de Saint-Malo de la Fresnaye-au-Sauvage Eglise de Saint-Malo Putanges-le-Lac
Des vitraux pour l’église de Saint-Malo de la Fresnaye-au-Sauvage
Eglise de Saint-Malo 698, route de la Villette Putanges-le-Lac Orne
Début : 2026-05-30 16:30:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
2026-05-30
Vous serons proposées les animations suivantes
– Promenade de l’église de Saint-Malo (La Fresnaye-au-Sauvage) à Notre-Dame de la Pitié (Ménil-Jean) et retour avec une navette possible.
– Restauration.
– Atelier de création de vitraux animé par Mme TORNATORI, vitrailliste choisie pour la confection des vitraux de l’église de Saint-Malo. Elle animera un atelier pour présenter les techniques de cet art.
– Soirée musicale. .
Eglise de Saint-Malo 698, route de la Villette Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 05 66 couprit.marcel@gmail.com
