Des vitraux pour l’église de Saint-Malo de la Fresnaye-au-Sauvage Eglise de Saint-Malo Putanges-le-Lac

Des vitraux pour l’église de Saint-Malo de la Fresnaye-au-Sauvage

Eglise de Saint-Malo 698, route de la Villette Putanges-le-Lac Orne

Début : 2026-05-30 16:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Vous serons proposées les animations suivantes

– Promenade de l’église de Saint-Malo (La Fresnaye-au-Sauvage) à Notre-Dame de la Pitié (Ménil-Jean) et retour avec une navette possible.

– Restauration.

– Atelier de création de vitraux animé par Mme TORNATORI, vitrailliste choisie pour la confection des vitraux de l’église de Saint-Malo. Elle animera un atelier pour présenter les techniques de cet art.

– Soirée musicale. .

Eglise de Saint-Malo 698, route de la Villette Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 05 66 couprit.marcel@gmail.com

