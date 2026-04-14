VACHEMENT DEPAYSANT, Ferme de Kerflaveur, Putanges-le-Lac

VACHEMENT DEPAYSANT Dimanche 7 juin, 12h30 Ferme de Kerflaveur Orne

12H30 – 16H, artiste de 14H à 15H. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Ferme de Kerflaveur L’Être aux Brières La Fresnaye au sauvage 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 80 77 79 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 42 68 56 19 »}, {« type »: « email », « value »: « kerflaveur@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.kerflaveur.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://goo.gl/maps/qCWFvW4q5UeTQatg8 »}]

Animations en lien avec la biodiversité, l’environnement et la durabilité, artiste et talent du territoire, petite restauration