CIVAM Vachement dépaysant – Kerflaveur, Kerflaveur, Putanges-le-Lac

CIVAM Vachement dépaysant – Kerflaveur Dimanche 7 juin, 16h00 Kerflaveur Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

La ferme Kerflaveur souhaite vous faire partager un moment convivial dans notre petite ferme typique ornaise !

Kerflaveur 23 Impasse l’Etre aux brieres 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « kerflaveur@outlook.fr »}]

Nous vous proposons de nous rejoindre pour un goûter à la ferme. Un moment convivial pour déguster des saveurs d’antan

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