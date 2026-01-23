L’église médiévale Saint Sébastien de Méguillaume en Lumières CHENEDOUIT Putanges-le-Lac

L’église médiévale Saint Sébastien de Méguillaume en Lumières

CHENEDOUIT 5023 route de Méguillaume Putanges-le-Lac Orne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 21:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir la petite église de Méguillaume à la lueur des bougies ! .

CHENEDOUIT 5023 route de Méguillaume Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 7 70 77 12 21 marielaurencemallard@gmail.com

