Rando traces & empreintes, Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean, Putanges-le-Lac

Rando traces & empreintes Vendredi 10 juillet, 14h30 Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean Orne

2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T17:30:00+02:00

Mais qui se cache derrière cet indice ? Détectives en herbe, venez arpenter les sentiers des méandres de l’Orne et découvrir à qui appartiennent les traces et empreintes laissées au gré d’un parcours de 6 km. Dès 8 ans.

Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean Chapelle Ménil-Jean Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

