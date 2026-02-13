Rando traces & empreintes, Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean, Putanges-le-Lac
Rando traces & empreintes Vendredi 10 juillet, 14h30 Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean Orne
2,50€/pers. Gratuit adhérents CPIE. Chaussures de marche conseillées. Dès 8 ans.
Mais qui se cache derrière cet indice ? Détectives en herbe, venez arpenter les sentiers des méandres de l’Orne et découvrir à qui appartiennent les traces et empreintes laissées au gré d’un parcours de 6 km. Dès 8 ans.
Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean Chapelle Ménil-Jean Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie 02 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
