concert Blues – ISMO HAAVISTO, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

concert Blues – ISMO HAAVISTO Vendredi 22 mai, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T20:30:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Chanteur, harmoniciste, guitariste et auteur-compositeur finlandais de talent depuis plus de 35 ans, il interprète ses compositions mais aussi quelques classiques du répertoire country/blues américain