Freeride de la Forêt-Auvray

La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

L’association RAS vous donne rendez-vous pour la 8ᵉ édition de son Freeride à La Forêt-Auvray !

Au programme près de 70 riders prêts à s’élancer sur une descente spectaculaire de 2,3 km, mêlant vitesse, technique et sensations fortes. Un événement incontournable pour tous les passionnés de glisse et d’adrénaline.

Participation ouverte à tous, sous réserve de présenter

• une licence FRRS en cours de validité,

ou

• un certificat médical d’aptitude au sport de moins de 6 mois.

Entrée gratuite pour les spectateurs venez nombreux encourager les riders et profiter de l’ambiance ! .

La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie asso.ras@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Freeride de la Forêt-Auvray

L’événement Freeride de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DU PAYS DE PUTANGES