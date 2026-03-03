Freeride de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac
Freeride de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac samedi 9 mai 2026.
Freeride de la Forêt-Auvray
La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac Orne
Tarif : – –
Date : Samedi 2026-05-09
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
L’association RAS vous donne rendez-vous pour la 8ᵉ édition de son Freeride à La Forêt-Auvray !
Au programme près de 70 riders prêts à s’élancer sur une descente spectaculaire de 2,3 km, mêlant vitesse, technique et sensations fortes. Un événement incontournable pour tous les passionnés de glisse et d’adrénaline.
Participation ouverte à tous, sous réserve de présenter
• une licence FRRS en cours de validité,
ou
• un certificat médical d’aptitude au sport de moins de 6 mois.
Entrée gratuite pour les spectateurs venez nombreux encourager les riders et profiter de l’ambiance ! .
La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie asso.ras@hotmail.com
