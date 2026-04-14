Cuisine à la maison / Cooking in english with Alex. Atelier de cuisine en anglais, Chez Magalie, Putanges-le-Lac
Cuisine à la maison / Cooking in english with Alex. Atelier de cuisine en anglais, Chez Magalie, Putanges-le-Lac samedi 9 mai 2026.
Cuisine à la maison / Cooking in english with Alex. Atelier de cuisine en anglais Samedi 9 mai, 14h30 Chez Magalie Orne
25€ (ingrédients et boissons compris)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-09T14:30:00+02:00 – 2026-05-09T17:30:00+02:00
Chez Magalie 266 impasse de la Rabustière, La Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « margueritemagalie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 53 35 97 75 »}]
Pop Up Tea Room* Pour cet atelier, nous ouvrons notre salon de thé éphémère* ! Création de mini cakes et sandwiches puis dégustation, le tout en conversant en anglais. Pas de prérequis en anglais.
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