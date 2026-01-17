Week End Floral au Manoir du Ribardon Manoir du Ribardon Putanges-le-Lac

Week End Floral au Manoir du Ribardon

Manoir du Ribardon Le Ribardon Putanges-le-Lac Orne

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Rendez-vous incontournable des amoureux des jardins, la quatrième édition de cette fête des plantes se déroulera dans le cadre prestigieux du Manoir du Ribardon.

Vous pourrez y rencontrer des exposants passionnés et passionnants qui vous présenteront un large choix de plantes, de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de plants potagers et d’accessoires pour embellir vos maisons et jardins, aménager vos terrasses et animer vos extérieurs.

Des artisans seront également présents pour vous présenter leurs créations en lien avec la nature.

Ne manquez surtout pas cette date, venez en famille fêter le printemps et admirer la diversité du monde végétal.

Restauration sur place.

Entrée 2 € (25% reversés à l’association Suzi Handicap Animal) gratuit moins de 12 ans .

Manoir du Ribardon Le Ribardon Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57

L’événement Week End Floral au Manoir du Ribardon Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2026-01-17 par OT DU PAYS DE PUTANGES