WEEK-END FLORAL AU MANOIR DU RIBARDON, Office du tourisme du Val d’Orne, Putanges-le-Lac

WEEK-END FLORAL AU MANOIR DU RIBARDON 16 et 17 mai Office du tourisme du Val d’Orne Orne

10H – 18H. 2€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T10:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Office du tourisme du Val d’Orne 1, Grande Rue, 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.google.fr/maps/place/1+Grande+Rue »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 35 86 57 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@cdcvaldorne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.office-tourisme-putanges.com/ »}]

Rendez-vous incontournable des amoureux-euses des jardins