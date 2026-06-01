NOUR AZZAM et François Puyalto – Concert « Rimes et dépendances » (Chansons addictives!), Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
NOUR AZZAM et François Puyalto – Concert « Rimes et dépendances » (Chansons addictives!), Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 27 juin 2026.
NOUR AZZAM et François Puyalto – Concert « Rimes et dépendances » (Chansons addictives!) Samedi 27 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T20:30:00+02:00 – 2026-06-27T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Venez planer en musique, avec des reprises de chansons françaises et anglo-saxonnes telles que B.fontaine, J.Higgelin,D.A, Neil Young… autour du thème de l’addiction : vous verrez, c’est d’la bonne!
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