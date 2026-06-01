Tournoi des fléchettes, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
Tournoi des fléchettes, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 5 juin 2026.
Tournoi des fléchettes Vendredi 5 juin, 20h00 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre- pas de niveau requis -(à partir de 13 ans)-inscription en binôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Amoureux de fléchettes, c’est le moment de vous inscrire et voir peut-être votre nom apparaître sur le trophée DIY du K Rabo! Pas de niveau requis, juste l’envie de se surpasser et de la bonne humeur.
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