Tournoi des fléchettes, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Tournoi des fléchettes Vendredi 5 juin, 20h00 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre- pas de niveau requis -(à partir de 13 ans)-inscription en binôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Amoureux de fléchettes, c’est le moment de vous inscrire et voir peut-être votre nom apparaître sur le trophée DIY du K Rabo! Pas de niveau requis, juste l’envie de se surpasser et de la bonne humeur.