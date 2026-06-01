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The « BEAVERS »-concert Bluegrass, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

The « BEAVERS »-concert Bluegrass, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le [K]Rabo

Adresse : 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : prix Libre

The « BEAVERS »-concert Bluegrass Samedi 6 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne

prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T20:30:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Trio de bluegrass jouant une musique harmonieuse et léchée, qui sent le Kentucky à plein nez ! Mandoline, guitare, contrebasse et leurs voix harmonisées : les 3 castors n’ont besoin de rien de plus!

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