Visite de ferme et parcours ludique, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac
Visite de ferme et parcours ludique, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac samedi 13 juin 2026.
Visite de ferme et parcours ludique Samedi 13 juin, 14h00 La Ferme du Haut Chêne Orne
Inscription souhaitée : https://forms.gle/cha98Ug3vkV5o1Qn9
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
La Ferme du Haut Chêne 773 Rte du Haut Chêne 61 210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cha98Ug3vkV5o1Qn9 »}]
Apprenez-en plus sur la biodiversité, le rôle des haies et des prairies, les races de vaches et bien plus encore ! Gouter sur place. Prévoir chaussures « qui ne craignent pas ».
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- VACHEMENT DEPAYSANT, Ferme de Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- CIVAM Vachement dépaysant – Kerflaveur, Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- SIESTE MUSICALE avec Cécile Branche, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- Concert MOSIN KHANN KAWA en Trio- musique Indienne, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 12 juin 2026
- Concert PAUL COWLEY- Blues, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 13 juin 2026