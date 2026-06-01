Visite de ferme et parcours ludique, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac

Visite de ferme et parcours ludique Samedi 13 juin, 14h00 La Ferme du Haut Chêne Orne

Inscription souhaitée : https://forms.gle/cha98Ug3vkV5o1Qn9

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

La Ferme du Haut Chêne 773 Rte du Haut Chêne 61 210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/cha98Ug3vkV5o1Qn9 »}]

Apprenez-en plus sur la biodiversité, le rôle des haies et des prairies, les races de vaches et bien plus encore ! Gouter sur place. Prévoir chaussures « qui ne craignent pas ».