CONCERT LAURA ZANETTI – « PONTEDERIE” – Solo Guitare-Voix, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Informations pratiques

CONCERT LAURA ZANETTI – « PONTEDERIE” – Solo Guitare-Voix Vendredi 7 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

“Pontédérie” c’est avant tout un moment, de ceux que l’on cherche à suspendre.Ce solo guitare-voix fait se rencontrer musiques populaires et compositions originales autour d’un thème commun : l’Amour.