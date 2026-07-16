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AGENDA · Putanges-le-Lac

CONCERT- « Stefie Maz & Jo »- Chansons françaises, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

vendredi 21 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
Prix Libre

CONCERT- « Stefie Maz & Jo »- Chansons françaises Vendredi 21 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Stefie interprète en Duo, avec singularité et légèreté des chansons populaires et d’autres moins connues bien choisies : Brassens, Gainsbourg, Nougaro, Vian, Les Rita Mitsouko, Manu Chao…

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