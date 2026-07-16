Informations pratiques

CONCERT- « Stefie Maz & Jo »- Chansons françaises Vendredi 21 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:30:00+02:00 – 2026-08-21T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Stefie interprète en Duo, avec singularité et légèreté des chansons populaires et d’autres moins connues bien choisies : Brassens, Gainsbourg, Nougaro, Vian, Les Rita Mitsouko, Manu Chao…