Informations pratiques

Concert Duo » Où sort le Soleil » -Folk, inspiration musique du monde Vendredi 24 juillet, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T20:30:00+02:00 – 2026-07-24T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

La voix mêle une langue imaginaire à des phrases en français, anglais, breton et autres, accompagnée par une guitare aux sonorités riches. Un voyage musical inspiré par l’album « Awen » de ce Duo.