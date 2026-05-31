Farm Tour – Nicolas Meyrieux, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac

Farm Tour – Nicolas Meyrieux Jeudi 30 juillet, 19h00 La Ferme du Haut Chêne Orne

Spectacle gratuit – participation libre au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00

La Ferme du Haut Chêne 773 Rte du Haut Chêne 61 210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1701702374601437/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A983312094054968%7D%7D]%22%7D »}]

Venez découvrir un spectacle de stand up intime, engagé et écolo lors du Farm Tour 2026 – Saison 4, une tournée se produisant exclusivement dans des fermes en France.