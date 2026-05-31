Farm Tour – Nicolas Meyrieux, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac
Farm Tour – Nicolas Meyrieux, La Ferme du Haut Chêne, Putanges-le-Lac jeudi 30 juillet 2026.
Farm Tour – Nicolas Meyrieux Jeudi 30 juillet, 19h00 La Ferme du Haut Chêne Orne
Spectacle gratuit – participation libre au chapeau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T19:00:00+02:00 – 2026-07-30T22:00:00+02:00
La Ferme du Haut Chêne 773 Rte du Haut Chêne 61 210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/1701702374601437/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A983312094054968%7D%7D]%22%7D »}]
Venez découvrir un spectacle de stand up intime, engagé et écolo lors du Farm Tour 2026 – Saison 4, une tournée se produisant exclusivement dans des fermes en France.
À voir aussi à Putanges-le-Lac (Orne)
- VACHEMENT DEPAYSANT, Ferme de Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- CIVAM Vachement dépaysant – Kerflaveur, Kerflaveur, Putanges-le-Lac 7 juin 2026
- GOLDY TRIO et Kristian Dambrino-Quatuor Jazz, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac 26 juin 2026
- Rando traces & empreintes, Parking de la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié à Ménil-Jean, Putanges-le-Lac 10 juillet 2026
- 47ème course de côte de la Forêt-Auvray Putanges-le-Lac 18 juillet 2026