Les Sons Du Lac, Le Lac de Suisse Normande, Putanges-le-Lac

Les Sons Du Lac 27 et 28 juin Le Lac de Suisse Normande Orne

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T19:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T02:00:00+02:00

Le Lac de Suisse Normande 2274 route du Lac 61210 Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://symphonies-obscures.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/share/1Fc5C76o88/?mibextid=wwXIfr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lessonsdulac?igsh=cDYxNzhkNDU4Zjcy »}]

LES SONS DU LAC, ON REVIENT ! Le 27 juin, on remet ça au lac de Rabodanges… et clairement, c’est l’un des plus beaux spots pour danser ! Au programme : concert, DJ sets et restauration sur place !