Visite et description des travaux de rénovation, PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210, Putanges-le-Lac
Visite et description des travaux de rénovation, PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210, Putanges-le-Lac dimanche 28 juin 2026.
Visite et description des travaux de rénovation Dimanche 28 juin, 14h00 PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210 Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00
Visite de l’église Méguillaume et description des travaux de rénovation
PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210 route de Méguillaume Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « pierre.chaix5@orange.fr »}]
Visite et description des travaux de rénovation visite église
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