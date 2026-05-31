Visite et description des travaux de rénovation, PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210, Putanges-le-Lac

Visite et description des travaux de rénovation Dimanche 28 juin, 14h00 PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210 Orne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00

Visite de l’église Méguillaume et description des travaux de rénovation

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Visite et description des travaux de rénovation visite église