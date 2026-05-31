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Visite et description des travaux de rénovation, PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210, Putanges-le-Lac

Visite et description des travaux de rénovation, PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210, Putanges-le-Lac dimanche 28 juin 2026.

Lieu : PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210

Adresse : route de Méguillaume

Ville : 61210 Putanges-le-Lac

Département : Orne

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite et description des travaux de rénovation Dimanche 28 juin, 14h00 PUTANGES LE LAC CHENEDOUIT MEGUILLAUME 61210 Orne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T14:30:00+02:00

Visite de l’église Méguillaume et description des travaux de rénovation

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Visite et description des travaux de rénovation visite église

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