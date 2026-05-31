GOLDY TRIO et Kristian Dambrino-Quatuor Jazz, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

GOLDY TRIO et Kristian Dambrino-Quatuor Jazz Vendredi 26 juin, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

Après leur venu avec le trompettiste F. Mary, le Goldy trio revient cette fois-ci avec une chanteuse tout droit venue des Etats-Unis, Kristian Dambrino, autour d’un répertoire de standards de jazz.