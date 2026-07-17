Informations pratiques

CONCERT « MAKI »- World musique- Reggae-samba Samedi 22 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Maki est un groupe normand qui aime faire voguer ses textes français empreints de sincérité, au creux d’une musique solaire nourrie par le reggae, la samba, le zouk ou encore le jazz.