AGENDA · Putanges-le-Lac
CONCERT « MAKI »- World musique- Reggae-samba, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
samedi 22 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac
Informations pratiques
CONCERT « MAKI »- World musique- Reggae-samba Samedi 22 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Maki est un groupe normand qui aime faire voguer ses textes français empreints de sincérité, au creux d’une musique solaire nourrie par le reggae, la samba, le zouk ou encore le jazz.
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