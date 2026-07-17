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AGENDA · Putanges-le-Lac

CONCERT « MAKI »- World musique- Reggae-samba, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

samedi 22 août 2026 · Le [K]Rabo · Putanges-le-Lac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Le [K]Rabo
Adresse
2 rue de la Pommeraie, Rabodanges
Ville
61210 Putanges-le-Lac
Département
Orne
Tarif
Prix Libre

CONCERT « MAKI »- World musique- Reggae-samba Samedi 22 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-22T20:30:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie
Maki est un groupe normand qui aime faire voguer ses textes français empreints de sincérité, au creux d’une musique solaire nourrie par le reggae, la samba, le zouk ou encore le jazz.

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