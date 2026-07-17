Informations pratiques

CONCERT « ARTIE »- Folk/Blues Samedi 29 août, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:30:00+02:00 – 2026-08-29T22:00:00+02:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Ouvert aux musiques du monde, il propose un répertoire empreint de folk américaine, de blues, où l’amour du texte et des accompagnements sans artifice le caractérisent : guitare, rythmique, harmonicas