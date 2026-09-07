Concert à 19h – Clavecin et Cornet à bouquin – Musique ancienne à la cour, Chapelle Saint Mamert, Les Côtes-d’Arey

Informations pratiques

Concert à 19h – Clavecin et Cornet à bouquin – Musique ancienne à la cour Vendredi 18 septembre, 19h00 Chapelle Saint Mamert Isère

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Duo clavecin et cornet à bouquin

Musique ancienne à la cour présentée par Julie Degiovanni, clavecin et Christophe Hecka, cornet à bouquin.

Chapelle Saint Mamert Impasse de la chapelle 38138 Les Côtes d’Arey Les Côtes-d’Arey 38138 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0610562515 Classée monument historique, la chapelle est bâtie sur un promontoire qui domine la plaine et constitue de ce fait un repère identitaire. Le monument est représentatif de l’art roman. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu d’accueil de nombreux concerts. Parking

Duo clavecin et cornet à bouquin

©Julie Degiovanni