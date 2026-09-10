Concert à 20h – Airs de danses de la Renaissance Antea Classica, Chapelle Saint Mamert, Les Côtes-d’Arey

Informations pratiques

Concert à 20h – Airs de danses de la Renaissance Antea Classica Samedi 19 septembre, 20h00 Chapelle Saint Mamert Isère

Libre participation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Airs de danses de la Renaissance

Antea Classica est un ensemble de musique ancienne jouant violons, flûtes, luth et percussions mais aussi viole de gambe et cromornes. Il est dirigé par Sylvain Chèbres.

Chapelle Saint Mamert Impasse de la chapelle 38138 Les Côtes d’Arey Les Côtes-d’Arey 38138 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0610562515 Classée monument historique, la chapelle est bâtie sur un promontoire qui domine la plaine et constitue de ce fait un repère identitaire. Le monument est représentatif de l’art roman. Son acoustique exceptionnelle en fait un lieu d’accueil de nombreux concerts. Parking

Airs de danses de la Renaissance

Antea classica