Concert à 4 Sabots, Moulin de Ponts des Vents, Montfleur

Informations pratiques

Concert à 4 Sabots 18 – 20 septembre Moulin de Ponts des Vents Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Tout le week-end, venez visiter le musée à prix libre, des visites commentées auront lieu tout au long de la journée sur demande.

Samedi, vous pourrez assister à la fabrication de pain pétri à la main et cuit au feu de bois.

Dimanche à 18h, venez danser sur les airs poétiques et humoristiques de la Piste aux 4 chansons qui saura vous émerveiller entre trads argentins, chansons françaises et airs manouches !

Petite restauration et buvette sur place le dimanche.

Moulin de Ponts des Vents 7 route du Suran 39320 MONTFLEUR Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0789481789 https://moulindepontdesvents.fr Ecomusée moulin à eau du XVe siècle, découvrez sur place la fabrication traditionnelle de la farine, du pain au levain et autres produits au feu de bois. Parking à 100m, pas d’accès PMR

Tout le week-end, venez visiter le musée à prix libre, des visites commentées auront lieu tout au long de la journée sur demande.

© La Cie la piste aux 4 chansons