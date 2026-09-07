Concert à 4 Sabots, Moulin de Ponts des Vents, Montfleur
vendredi 18 septembre 2026 · Moulin de Ponts des Vents · Montfleur
Informations pratiques
Concert à 4 Sabots 18 – 20 septembre Moulin de Ponts des Vents Jura
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Tout le week-end, venez visiter le musée à prix libre, des visites commentées auront lieu tout au long de la journée sur demande.
Samedi, vous pourrez assister à la fabrication de pain pétri à la main et cuit au feu de bois.
Dimanche à 18h, venez danser sur les airs poétiques et humoristiques de la Piste aux 4 chansons qui saura vous émerveiller entre trads argentins, chansons françaises et airs manouches !
Petite restauration et buvette sur place le dimanche.
Moulin de Ponts des Vents 7 route du Suran 39320 MONTFLEUR Montfleur 39320 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0789481789 https://moulindepontdesvents.fr Ecomusée moulin à eau du XVe siècle, découvrez sur place la fabrication traditionnelle de la farine, du pain au levain et autres produits au feu de bois. Parking à 100m, pas d’accès PMR
Tout le week-end, venez visiter le musée à prix libre, des visites commentées auront lieu tout au long de la journée sur demande.
© La Cie la piste aux 4 chansons
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