Informations pratiques

Concert à Arcachon: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Basilique Notre-Dame d’Arcachon Douvres-la-Délivrande Vendredi 10 juillet, 20h30

Concert classique unique à Arcachon le 10 août ! L’Ensemble Musicâme France joue Vivaldi, Mozart, Ravel et Piazzolla. Réservez vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T21:45:00.000+02:00

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Basilique Notre-Dame d’Arcachon Place de la Basilique Notre Dame Douvres-la-Délivrande



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