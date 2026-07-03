AGENDA · Douvres-la-Délivrande
Concert à Arcachon: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Basilique Notre-Dame d’Arcachon Douvres-la-Délivrande
vendredi 10 juillet 2026 · Basilique Notre-Dame d’Arcachon · Douvres-la-Délivrande
Informations pratiques
Concert à Arcachon: Ravel, Debussy, Kreisler, Cantemir, Mozart, Bach, Piazzolla, Vivaldi Basilique Notre-Dame d’Arcachon Douvres-la-Délivrande Vendredi 10 juillet, 20h30
Concert classique unique à Arcachon le 10 août ! L’Ensemble Musicâme France joue Vivaldi, Mozart, Ravel et Piazzolla. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T21:45:00.000+02:00
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Basilique Notre-Dame d’Arcachon Place de la Basilique Notre Dame Douvres-la-Délivrande
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