Soirée Ado pizza Aquancare Douvres-la-Délivrande
Soirée Ado pizza Aquancare Douvres-la-Délivrande mardi 21 juillet 2026.
Douvres-la-Délivrande
Soirée Ado pizza
Aquancare 1, ALLEE DU TEMPS Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Structure gonflable, Waterball, musique & ambiance festive, jeux et défis entre amis. Inscription à l’accueil dès le 02/07
Prépare-toi pour une soirée fun entre ados avec au programme
– Pizza grâce à notre partenaire @lacabaneapizza_courseulles
– Structure gonflable
– Waterball
– Musique & ambiance festive
– Jeux et défis entre amis
– Inscription à l’accueil du centre à partir du 2 Juillet!
De 10 à 17 ans.
Viens passer une soirée pleine de rires, de sport et de gourmandise !
Invite tes amis et profite d’un moment inoubliable. .
Aquancare 1, ALLEE DU TEMPS Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Ado pizza
Inflatable structure, Waterball, music & festive atmosphere, games and challenges with friends. Registration at reception from 02/07
L’événement Soirée Ado pizza Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Douvres-la-Délivrande (Calvados)
- Portes ouvertes de l’entreprise Lagniel ZAE de la Fossette, 36 rue Jean PERRIN Douvres-la-Délivrande 20 juin 2026
- Les Étonnants Patrimoines Les Objets insolites de la Cave de Papy Douvres-la-Délivrande 1 juillet 2026
- Visites guidées de la Basilique Basilique Notre-Dame de la Délivrande Douvres-la-Délivrande 1 juillet 2026
- Concert Rossini Petite messe solennelle Douvres-la-Délivrande 24 juillet 2026
- Festival La Semaine Acadienne Bal cajun avec Bal de Maison Douvres-la-Délivrande 7 août 2026