Soirée Ado pizza Aquancare Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Soirée Ado pizza

Aquancare 1, ALLEE DU TEMPS Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Structure gonflable, Waterball, musique & ambiance festive, jeux et défis entre amis. Inscription à l’accueil dès le 02/07

Prépare-toi pour une soirée fun entre ados avec au programme

– Pizza grâce à notre partenaire @lacabaneapizza_courseulles

– Structure gonflable

– Waterball

– Musique & ambiance festive

– Jeux et défis entre amis

– Inscription à l’accueil du centre à partir du 2 Juillet!

De 10 à 17 ans.

Viens passer une soirée pleine de rires, de sport et de gourmandise !

Invite tes amis et profite d’un moment inoubliable. .

Aquancare 1, ALLEE DU TEMPS Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 25 35 60 contact@aquanacre.fr

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English : Soirée Ado pizza

Inflatable structure, Waterball, music & festive atmosphere, games and challenges with friends. Registration at reception from 02/07

L’événement Soirée Ado pizza Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-10 par Calvados Attractivité