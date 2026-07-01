Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre Cinéma Cinénacre Douvres-la-Délivrande

Informations pratiques

Douvres-la-Délivrande

Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre

Cinéma Cinénacre 5 Allée du Temps libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Cinénacre vous propose une rétrospective Jacques Tati, génie de la comédie et du burlesque, avec 6 films à (re)voir sur grand écran

De juillet à août 2026, Cinénacre vous propose une rétrospective Jacques Tati, génie de la comédie et du burlesque, avec 6 films à (re)voir sur grand écran et qui ont bénéficié d’une nouvelle restauration 4K !

Séances ouvertes à toutes.tous dès 6 ans.

Au programme

Jour de fête (1949) / Les vacances de monsieur Hulot (1953) / Mon oncle (1957) / Playtime (1967) / Trafic -1971) / Parade (1974) .

Cinéma Cinénacre 5 Allée du Temps libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 14 65 contact-cinema@cinenacre.net

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English : Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre

Cinénacre presents a retrospective on Jacques Tati, a genius of comedy and slapstick, featuring six films to (re)watch on the big screen

L’événement Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-07-09 par Calvados Attractivité