Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre Cinéma Cinénacre Douvres-la-Délivrande
mercredi 15 juillet 2026 · Cinéma Cinénacre · Douvres-la-Délivrande
Informations pratiques
Douvres-la-Délivrande
Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre
Cinéma Cinénacre 5 Allée du Temps libre Douvres-la-Délivrande Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Cinénacre vous propose une rétrospective Jacques Tati, génie de la comédie et du burlesque, avec 6 films à (re)voir sur grand écran
De juillet à août 2026, Cinénacre vous propose une rétrospective Jacques Tati, génie de la comédie et du burlesque, avec 6 films à (re)voir sur grand écran et qui ont bénéficié d’une nouvelle restauration 4K !
Séances ouvertes à toutes.tous dès 6 ans.
Au programme
Jour de fête (1949) / Les vacances de monsieur Hulot (1953) / Mon oncle (1957) / Playtime (1967) / Trafic -1971) / Parade (1974) .
Cinéma Cinénacre 5 Allée du Temps libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 36 14 65 contact-cinema@cinenacre.net
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English : Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre
Cinénacre presents a retrospective on Jacques Tati, a genius of comedy and slapstick, featuring six films to (re)watch on the big screen
L’événement Rétrospective Jacques Tati à Cinénacre Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-07-09 par Calvados Attractivité
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