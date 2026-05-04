Arcambal

Concert à Arcambal Harmonie du Grand Cahors

Arcambal Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire

Orchestre d’harmonie dépendant du conservatoire du Grand Cahors composé de 74 musiciens amateurs, élèves et professionnels (clarinettes, trompettes, saxophones, flûtes, trombones, basses, instruments à cordes, percussions) dirigé par Gilles Thibault, professeur au conservatoire. Concert et aubade donnés à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle mairie et du musée de la fraise.

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Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 52 83 59 43 harmoniecahors@gmail.com

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English :

The wind band of the Conservatoire du Grand Cahors is made up of 74 amateur, student and professional musicians (clarinets, trumpets, saxophones, flutes, trombones, basses, string instruments, percussion) directed by Gilles Thibault, professor at the Conservatoire

L’événement Concert à Arcambal Harmonie du Grand Cahors Arcambal a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cahors Vallée du Lot