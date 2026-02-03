Bal trad à Arcambal

Arcambal Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

2026-09-12

Et oui, début septembre c’est la rentrée pour tous après la parenthèse estivale, les activités associatives redémarrent. Et quoi de mieux qu’un petit bal pour se remettre en jambes ? Comme tous les ans, nous vous invitons à Arcambal pour la journée de rentrée de l’AMTP Quercy plaisir de se rencontrer, de parler de nos projets, de se retrouver autour de ces danses, musiques et chants traditionnels que nous aimons tant pratiquer et transmettre.

Arcambal 46090 Lot Occitanie amtpq@wanadoo.fr

