Arcambal

Exposition et animations d’artistes et artisans locaux

207 Rue de la Résistance Arcambal Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-20

Les 13 et 14 juin, l'Espace Christian Verdun vous invite à découvrir sous forme de démonstrations et d'animations, les travaux de 20 artistes et créateurs de la région

Les 13 et 14 juin, l'Espace Christian Verdun vous invite à découvrir sous forme de démonstrations et d'animations, les travaux de 20 artistes et créateurs de la région. Exposition, peintures, sculptures, créations diverses.

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207 Rue de la Résistance Arcambal 46090 Lot Occitanie espace@christian-verdun.com

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English :

On June 13 and 14, Espace Christian Verdun invites you to discover the work of 20 local artists and creators through demonstrations and events

L’événement Exposition et animations d’artistes et artisans locaux Arcambal a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie