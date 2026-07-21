AGENDA · Espira-de-l'Agly
Concert à Arles: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Eglise Saint-Julien Espira-de-l’Agly
samedi 5 septembre 2026 · Eglise Saint-Julien · Espira-de-l'Agly
Informations pratiques
Concert à Arles: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Eglise Saint-Julien Espira-de-l’Agly Samedi 5 septembre, 19h00
Venez vivre une soirée enchantée à Arles ! Concert classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France : Ravel, Bach et Vivaldi. Réservez vite !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-05T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-05T20:15:00.000+02:00
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Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Espira-de-l’Agly
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