Informations pratiques

Concert à Arles: Ravel, Debussy, Cantemir, Mozart, Wieniawski, Bach, Doppler, Saint-Saëns, Vivaldi Eglise Saint-Julien Espira-de-l’Agly Samedi 5 septembre, 19h00

Venez vivre une soirée enchantée à Arles ! Concert classique d’exception avec l’Ensemble Musicâme France : Ravel, Bach et Vivaldi. Réservez vite !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-05T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-05T20:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Julien 34, Rue du 4 septembre Espira-de-l’Agly



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