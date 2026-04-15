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Concert à Beauséjour Parc Beauséjour Le Conquet

Concert à Beauséjour Parc Beauséjour Le Conquet jeudi 6 août 2026.

Lieu : Parc Beauséjour

Adresse : La Guinguette de Beauséjour

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Le Conquet

Concert à Beauséjour

Parc Beauséjour La Guinguette de Beauséjour Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Concert live avec Jacky (jazz).
Guinguette sur place.   .

Parc Beauséjour La Guinguette de Beauséjour Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 09 21 

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English : Concert à Beauséjour

L’événement Concert à Beauséjour Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

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