Concert à Beauséjour Parc Beauséjour Le Conquet

Le Conquet

Concert à Beauséjour

Parc Beauséjour La Guinguette de Beauséjour Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Concert live avec Jacky (jazz).

Guinguette sur place. .

Parc Beauséjour La Guinguette de Beauséjour Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 09 21

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English : Concert à Beauséjour

L’événement Concert à Beauséjour Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE