Informations pratiques

Concert à Colmar : Ravel, Debussy, Mozart, Vivaldi, Bach, Piazzolla, Cantemir, Doppler et Waxman Salle des Catherinettes Colmar Dimanche 4 octobre, 17h00

L’Ensemble Musicâme France vous attend à Colmar pour un concert d’exception : Vivaldi, Bach, Mozart & Ravel. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-04T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-04T18:15:00.000+02:00

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Salle des Catherinettes 8 rue kleber 68000 Colmar Colmar



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