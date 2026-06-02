Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève
Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève jeudi 25 juin 2026.
Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève Jeudi 25 juin, 19h30
Concert d’exception à Genève le 25/06 à 19h30 ! Vibrez au son de Ravel, Debussy et Saint-Saëns au Temple de la Madeleine. Réservez vite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T20:45:00.000+02:00
1
Temple de la Madeleine Rue de la Madeleine 15 Genève,1204 Genève
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Genève
- Mercredis de la petite enfance | Construisons ensemble !, EVE Tour de Pinchat, Genève 3 juin 2026
- Papillons des prairies – Sortie Panda Club – WWF Genève, Autre lieu, Genève 3 juin 2026
- Programmation familles aux Jardins de la Jonction, Jardins de la Jonction, Genève 3 juin 2026
- Balade ornithologique ARPENTER LE QUARTIER À L’AFFÛT DES OISEAUX, Villa Freundler, Genève 3 juin 2026
- Découverte de l’atelier de restauration de peinture, Musée d’art et d’histoire, Genève 3 juin 2026