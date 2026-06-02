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Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève

Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève

Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Temple de la Madeleine

Adresse : Rue de la Madeleine 15 Genève,1204

Ville : Genève

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Concert à Genève : Ravel, Debussy, Chausson, Ibert, Saint-Saëns Temple de la Madeleine Genève Jeudi 25 juin, 19h30

Concert d’exception à Genève le 25/06 à 19h30 ! Vibrez au son de Ravel, Debussy et Saint-Saëns au Temple de la Madeleine. Réservez vite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-25T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-25T20:45:00.000+02:00

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Temple de la Madeleine Rue de la Madeleine 15 Genève,1204 Genève


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