Festival Tous à la Plage, La Canopée, Genève

Festival Tous à la Plage 25 – 27 juin La Canopée

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T18:00:00+02:00 – 2026-06-25T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T18:00:00+02:00 – 2026-06-27T22:30:00+02:00

Le festival « Tous À la Plage » revient pour une troisième édition plus ensoleillée et festive que jamais!

Au programme: trois soirées aux couleurs afro-latino, jazz et latino, de quoi vous faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Rendez-vous du 25 au 27 juin sur la scène de la Canopée!

Retrouvez toute l’équipe du TAP sur Instagram: @tous_alaplage

Un riche programme à la Canopée durant tout l’été

Cette activité est proposée dans le cadre des animations estivales de la Canopée. Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, vous accueille gratuitement du 29 mai au 16 août 2026.

Découvrez tout le programme sur la page Un été à la Canopée

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La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 546 Followers, 46 Following, 32 Posts – See Instagram photos and videos from Tous u00c0 la Plage (TAP) (@tous_alaplage) », « type »: « rich », « title »: « Tous u00c0 la Plage (TAP) (@tous_alaplage) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.75761-19/509740615_17901765015208617_3000861896312707727_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=vbbzvOnyNSkQ7kNvwEve2jB&_nc_oc=Adqp1iMLgKiepCT6sFcH76wBr-nrqyQMT1vgC0bU1nY7NfDXY1aajcV4dn2FEFvnvLk&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_gid=fypwQv0gCKeldfxk6rSX3Q&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af73BS2gvJFD5ZXU9QRoh5Th2AXOAtcAPDH8R1x5gQ7YXA&oe=6A10E59E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/tous_alaplage », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Entre afro-latino, jazz et latino, ce festival gratuit prend ses quartiers à la Canopée du 25 au 27 juin 2026.