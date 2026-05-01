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Concert à Gigouzac Gigouzac

Concert à Gigouzac Gigouzac

Concert à Gigouzac Gigouzac samedi 30 mai 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 46150 Gigouzac

Département : Lot

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

Gigouzac

Concert à Gigouzac

Le Bourg Gigouzac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Concert de la chorale de Cahors, l'ensemble vocal Côté Chœur de Pradines et l'Adagio poético composé d'une pianiste et d'un comédien lecteur de poèmes.

Concert de la chorale de Cahors, l'ensemble vocal Côté Chœur de Pradines et l'Adagio poético composé d'une pianiste et d'un comédien lecteur de poèmes.

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Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 6 18 39 46 00 

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English :

Concert by the Cahors choir, the Côté Ch?ur vocal ensemble from Pradines and the Adagio poético composed of a pianist and an actor who reads poems.

Concert by the Cahors choir, the Côté Ch?ur vocal ensemble from Pradines and the Adagio poético composed of a pianist and an actor who reads poems

L’événement Concert à Gigouzac Gigouzac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot

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