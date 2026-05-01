Concert à Gigouzac Gigouzac
Concert à Gigouzac Gigouzac samedi 30 mai 2026.
Gigouzac
Concert à Gigouzac
Le Bourg Gigouzac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Concert de la chorale de Cahors, l'ensemble vocal Côté Chœur de Pradines et l'Adagio poético composé d'une pianiste et d'un comédien lecteur de poèmes.
Concert de la chorale de Cahors, l'ensemble vocal Côté Chœur de Pradines et l'Adagio poético composé d'une pianiste et d'un comédien lecteur de poèmes.
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Le Bourg Gigouzac 46150 Lot Occitanie +33 6 18 39 46 00
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English :
Concert by the Cahors choir, the Côté Ch?ur vocal ensemble from Pradines and the Adagio poético composed of a pianist and an actor who reads poems.
Concert by the Cahors choir, the Côté Ch?ur vocal ensemble from Pradines and the Adagio poético composed of a pianist and an actor who reads poems
L’événement Concert à Gigouzac Gigouzac a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cahors Vallée du Lot
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