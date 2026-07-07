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Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Louis Grenoble

jeudi 13 août 2026 · Eglise Saint-Louis · Grenoble

Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Louis Grenoble

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Eglise Saint-Louis
Adresse
Rue Félix Poulat 38000 Grenoble
Ville
Grenoble

Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Louis Grenoble Jeudi 13 août, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Louis Rue Félix Poulat 38000 Grenoble Grenoble


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