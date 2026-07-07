Informations pratiques

Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Eglise Saint-Louis Grenoble Jeudi 13 août, 20h00

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00

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Eglise Saint-Louis Rue Félix Poulat 38000 Grenoble Grenoble



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