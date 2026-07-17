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Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman, Eglise Saint-Louis, Grenoble

jeudi 13 août 2026 · Eglise Saint-Louis · Grenoble

Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman, Eglise Saint-Louis, Grenoble

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Eglise Saint-Louis
Adresse
Rue Félix Poulat 38000 Grenoble
Ville
38000 Grenoble
Département
Isère
Tarif
Prestige 30€ ; Essentiel 25€

Concert à Grenoble : Ravel, Debussy, Vivaldi, Cantemir, Mozart, Bach, Doppler, Piazzolla, Waxman Jeudi 13 août, 20h00 Eglise Saint-Louis Isère

Prestige 30€ ; Essentiel 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00

Musicâme France de retour à Grenoble ! Venez passer une belle soirée musical d’été dans le cadre somptueux de l’église Saint-Louis. Cinq incroyables musiciens, un programme exceptionnel. Un concert à Grenoble à ne pas manquer.

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Programme:

  • M. Ravel : Boléro
  • C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
  • A. Vivaldi : Les Quatre Saisons – « L’Été » : Finale (Presto)
  • D. Cantemir : Peşrev Bûselik
  • W.A. Mozart : Concerto pour flûte en ré majeur – Allegro aperto
  • J.S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
  • F. Doppler : Airs valaques
  • A. Piazzolla : Oblivion
  • F. Waxman : Fantaisie sur l’opéra Carmen

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

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Musicâme France Production

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