Informations pratiques

Bretteville-sur-Laize

Concert à la bougie

Église de Quilly Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Concert à la bougie

Dans le cadre de Septembre en Or, mois dédié à la sensibilisation aux cancers pédiatriques, venez vivre un moment hors du temps lors d’un concert à la bougie dans l’église de Quilly. Samedi 12 septembre 2026 à 19h30, le Duo Kora Violon vous proposera un programme d’environ 1h15, mêlant douceur, émotion et virtuosité dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Église de Quilly

Ouverture des portes 19h15

️ Tarif unique 10 €

En partenariat avec l’association A Laize sur Scène, l’intégralité des recettes sera reversée à La Ligue contre le cancer, afin de soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques.

Les places étant limitées, la réservation est fortement recommandée comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

Paiement sur place le jour du concert (chèques ou espèces uniquement). .

Église de Quilly Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45

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English : Concert à la bougie

Candlelit concert

L’événement Concert à la bougie Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande