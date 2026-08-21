Concert à la bougie Bretteville-sur-Laize
samedi 12 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize
Informations pratiques
Bretteville-sur-Laize
Concert à la bougie
Église de Quilly Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Concert à la bougie
Dans le cadre de Septembre en Or, mois dédié à la sensibilisation aux cancers pédiatriques, venez vivre un moment hors du temps lors d’un concert à la bougie dans l’église de Quilly. Samedi 12 septembre 2026 à 19h30, le Duo Kora Violon vous proposera un programme d’environ 1h15, mêlant douceur, émotion et virtuosité dans une ambiance chaleureuse et intimiste.
Église de Quilly
Ouverture des portes 19h15
️ Tarif unique 10 €
En partenariat avec l’association A Laize sur Scène, l’intégralité des recettes sera reversée à La Ligue contre le cancer, afin de soutenir la lutte contre les cancers pédiatriques.
Les places étant limitées, la réservation est fortement recommandée comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
Paiement sur place le jour du concert (chèques ou espèces uniquement). .
Église de Quilly Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 79 70 45
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English : Concert à la bougie
Candlelit concert
L’événement Concert à la bougie Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Suisse Normande
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