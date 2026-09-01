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AGENDA · Bretteville-sur-Laize

Course de draisiennes Bretteville-sur-Laize

samedi 12 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Pumptrack du City Stade
Ville
14680 Bretteville-sur-Laize
Département
Calvados
Tarif

Bretteville-sur-Laize

Course de draisiennes

Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Course de draisiennes
Le samedi 12 septembre 2026, venez vivre une matinée sportive, familiale et solidaire sur le nouveau pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize (actuellement en cours d’aménagement).
À l’occasion de Septembre en Or, la commune organise une course de draisiennes au profit de la Ligue contre le cancer. Les enfants peuvent venir déguisés en leur héros préféré !

Toute la matinée, profitez également
– d’un château gonflable
– d’une buvette tenue par le Comité des Fêtes

ℹ️ Informations pratiques
– Pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize
– Apportez votre draisienne et votre casque (aucun prêt sur place)
– Paiement le jour de l’événement 10€ par enfant
– Inscription obligatoire par e-mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com   .

Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 50 02  comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Course de draisiennes

Balance bike race

L’événement Course de draisiennes Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande

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