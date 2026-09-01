Informations pratiques

Bretteville-sur-Laize

Course de draisiennes

Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Course de draisiennes

Le samedi 12 septembre 2026, venez vivre une matinée sportive, familiale et solidaire sur le nouveau pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize (actuellement en cours d’aménagement).

À l’occasion de Septembre en Or, la commune organise une course de draisiennes au profit de la Ligue contre le cancer. Les enfants peuvent venir déguisés en leur héros préféré !

Toute la matinée, profitez également

– d’un château gonflable

– d’une buvette tenue par le Comité des Fêtes

ℹ️ Informations pratiques

– Pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize

– Apportez votre draisienne et votre casque (aucun prêt sur place)

– Paiement le jour de l’événement 10€ par enfant

– Inscription obligatoire par e-mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com .

Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 50 02 comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com

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English : Course de draisiennes

Balance bike race

L’événement Course de draisiennes Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande