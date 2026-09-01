Course de draisiennes Bretteville-sur-Laize
samedi 12 septembre 2026 · Bretteville-sur-Laize
Informations pratiques
Bretteville-sur-Laize
Course de draisiennes
Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Course de draisiennes
Le samedi 12 septembre 2026, venez vivre une matinée sportive, familiale et solidaire sur le nouveau pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize (actuellement en cours d’aménagement).
À l’occasion de Septembre en Or, la commune organise une course de draisiennes au profit de la Ligue contre le cancer. Les enfants peuvent venir déguisés en leur héros préféré !
Toute la matinée, profitez également
– d’un château gonflable
– d’une buvette tenue par le Comité des Fêtes
ℹ️ Informations pratiques
– Pumptrack du City Stade de Bretteville-sur-Laize
– Apportez votre draisienne et votre casque (aucun prêt sur place)
– Paiement le jour de l’événement 10€ par enfant
– Inscription obligatoire par e-mail à comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com .
Pumptrack du City Stade Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 23 50 02 comculturelle@commune-brettevillesurlaize.com
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English : Course de draisiennes
Balance bike race
L’événement Course de draisiennes Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Suisse Normande
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