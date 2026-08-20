Concert à la bougie, Église, Chanay

Informations pratiques

Concert à la bougie Samedi 19 septembre, 19h00 Église Ain

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Concert à la bougie au abord de l’église du village

Église Rue du chateau 01420 chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0670847655 Parking à proximité

Concert à la bougie au abord de l’église du village

©association les pierres de chanay