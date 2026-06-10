Concert à la bougie Rosay-sur-Lieure

Rosay-sur-Lieure

Concert à la bougie

25 Rue de l’Église Rosay-sur-Lieure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

L’Office de tourisme Lyons Andelle vous accueille à l’église de Rosay-sur-Lieure pour un concert à la bougie.

L’église, rarement ouverte au public, accueillera Céline Goudour, harpiste professionnelle , Clémence Maucourant, chanteuse lyrique soprano et David Witczak, chanteur baryton, éclairées à la bougie.

Ces trois musiciens exceptionnels vous interprèteront leur programme La nuit remue emprunté à Henri Michaux, ce titre annonce un concert autour de l’imaginaire, de la nuit et du fantastique. De Lucia di Lammermoor à La Famille Adams, de Bellini à Kurt Weill, vous serez entraînés dans une traversée pleine de surprises dont vous ne ressortirez pas indemnes !

Clémence Maucourant, Soprano

Clémence est une artiste aux multiples facettes, à la fois chanteuse et comédienne. Agrégée de Lettres modernes, elle quitte l’enseignement pour se consacrer pleinement à la scène. Elle explore avec passion les différentes formes de la voix humaine, dans des projets mêlant création, interprétation et transmission.

Artiste éclectique, Clémence Maucourant évolue entre répertoire classique, musiques traditionnelles et création contemporaine. Elle se produit dans des lieux variés tels que France Musique, le Grand Théâtre de Calais, la Cité de la Voix de Vézelay ou encore Jazz sous les Pommiers. Membre fondatrice de plusieurs ensembles (Vagabondes, Les Voy’elles qu’on sonne, Kalakou), elle développe une approche transversale de la musique.

En 2025, elle fonde sa propre compagnie, Le Festin imaginaire, dédiée au théâtre musical. Elle y crée des spectacles qui mettent en lumière notre humanité partagée et notre capacité à entrer en contact avec l’autre, grâce à la vibration musicale et à l’écriture de la sensation.

Céline Goudour, Harpe

Après des études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Cergy-Pontoise auprès d’Isabelle Lagors, la harpiste Céline Goudour poursuit ses études à la Haute Ecole de Musique de Genève où elle obtient en 2017 un Bachelor of Arts in Music, puis en 2019 un Master en Pédagogie dans la classe de Sandrine Chatron. Parallèlement, elle étudie avec Anne Ricquebourg au Pôle Supérieur de Paris Boulogne-Billancourt et obtient en 2020 un DNSPM.

Passionnée par la pédagogie et le partage, elle enseigne la Formation Musicale au CRR de Cergy-Pontoise. Elle aime également jouer en orchestre, comme avec l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, l’Ensemble Matheus, l’Orchestre de la Suisse Romande (OSR) à Genève ainsi que l’Orchestre de Chambre de Genève (OCG) ou encore l’Orchestre Ostinato. Lauréate de plusieurs concours de musique de chambre, elle est aussi invitée à se produire dans des festivals comme le festival d’Auvers-sur-Oise, Piano Campus ou encore Classique au port de La Rochelle en soliste et en Musique de Chambre dans des formations variées, notamment au sein du duo Lyria, fondé en 2015 avec la flûtiste Yu Wang

David Witczak, Baryton

David a grandi dans un univers musical éclectique, où les influences allaient du blues au rock, en passant par la musique classique et les mariachis. Après des débuts dans un chœur d’enfants et des études au Conservatoire de Lille, au Centre de Musique Baroque de Versailles et à Amsterdam, il poursuit son apprentissage auprès de professeurs tels que Valérie Guillorit et Sébastien Obrecht. Son travail avec Hervé Niquet au Concert Spirituel, d’abord en tant que choriste puis soliste, a été décisif pour son développement vocal et stylistique.

Le travail avec le Centre de Musique Baroque de Versailles, notamment sous la direction d’Olivier Schneebeli et de Benoît Dratwicki, ainsi que des collaborations avec des chefs tels qu’Alexis Kossenko et Leonardo García Alarcón, ont enrichi son parcours. Le soutien de metteurs en scène comme Vincent Tavernier, Jean-Denis

Monory et Marshall Pynkoski a également nourri son goût pour le jeu scénique, approfondissant son approche de l’art lyrique à travers des rôles marquants et des mises en scène ambitieuses .

25 Rue de l’Église Rosay-sur-Lieure 27790 Eure Normandie +33 2 32 49 31 65 info@lyons-andelle-tourisme.com

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English : Concert à la bougie

L’événement Concert à la bougie Rosay-sur-Lieure a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Lyons Andelle